Luka Doncic, ça sent encore mauvais pour les Mavs…

Les Dallas Mavericks ont dû disputer le Game 1 contre le Utah Jazz (93-99) en Playoffs sans Luka Doncic. Touché au mollet lors du dernier match de la saison régulière, le meneur s'est contenté d'encourager ses partenaires depuis le banc.

Avec cette défaite, les Texans ont ainsi perdu l'avantage du terrain. Et sans le prodige slovène, l'équipe dirigée par Jason Kidd semble limitée pour rivaliser avec la formation de Salt Lake City. Problème, d'après ESPN, l'ancien talent du Real Madrid devrait également rater le Game 2 !

Malgré un retour "léger" à l'entraînement, Doncic paraît encore loin de pouvoir jouer un match de Playoffs.

"Hier était une autre bonne journée, et aujourd'hui il est de retour sur le terrain, donc c'est un plus. Et ensuite nous verrons comment il se sent demain. S'il ne peut pas jouer, nous devons aller de l'avant.

Nous l'avons déjà montré lors du premier match. Si cela se produit dans le deuxième match, alors c'est la voie que nous devons suivre. C'est comme ça que le sport peut être parfois. Les blessures arrivent au mauvais moment. La blessure de Luka est arrivée au mauvais moment, mais nous ne pouvons pas pleurer sur notre sort.

Nous sommes tous des professionnels et nous comprenons la situation. S'il peut jouer, cela ne signifie pas automatiquement que nous allons gagner des matches. Mais nous nous sentons mieux s'il se trouve sur le terrain. J'espère qu'il pourra être sur le parquet bientôt", a confié Jason Kidd.