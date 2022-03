Luka Doncic, sa drôle de technique pour éviter de se plaindre aux arbitres

Luka Doncic s'impose d'ores et déjà comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. A seulement 23 ans, le meneur des Dallas Mavericks dispose, sans le moindre doute, d'un talent exceptionnel. Et pourtant, le Slovène possède aussi un énorme défaut : son attitude avec les arbitres.

En moins de 4 ans dans la Ligue, l'ancien joueur du Real Madrid a une solide réputation de "pleureuse" auprès des officiels. Conscient de ce problème, le patron de la franchise texane cherche à effectuer un travail sur lui-même.

Désormais, Doncic a même une "tactique" pour éviter les soucis.

"C'est un truc marrant, je me mets à chanter une chanson dans ma tête. Je choisis une de mes chansons préférées et je me mets à chanter", a raconté Luka Doncic pour le podcast de JJ Redick.