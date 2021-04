Luka Doncic claque un game winner génial et complètement absurde !!!

De la danse. Un ballet. Luka Doncic, artiste qui virevolte entre les défenseurs des Memphis Grizzlies pour le clou du spectacle : un panier à trois-points pour donner la victoire aux Dallas Mavericks au buzzer (114-113). Pas n’importe game winner. Un tir primé à une main pris sur un pied. Un flotteur à sept mètres en déséquilibre. Du génie, tout simplement.

LUKA DONCIC ARE YOU KIDDING! 🔥 pic.twitter.com/C6wMhjerg8 — ESPN (@espn) April 15, 2021

Ça restera l’image de la soirée. Quel grand fou. Avec ce trois-points, Luka Doncic portait son total à 29 unités sur l’ensemble de la partie. Gêné en première période, il a su réagir au retour des vestiaires en inscrivant notamment 14 points dans le troisième quart temps. Et ses partenaires en avaient bien besoin. Parce que c’est dans son sillage qu’ils ont recollé au score dans les dernières minutes avant de s’imposer sur cet ultime coup fumant du Slovène. Vraiment un joueur à part. Même LeBron James a réagi à ce game winner improbable.

WOW WOW WOW!!!!! Cmon @luka7doncic you ain’t serious man!! 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — LeBron James (@KingJames) April 15, 2021

This dude @luka7doncic is ridiculous 😳🤦🏽‍♂️🤯 — Tyson Chandler (@tysonchandler) April 15, 2021

C'est aussi ce qui rend Luka Doncic si spécial : il fait jumper les fans et même ses pairs. C'est un régal pour tous les passionnés de basket, quel que soit leur niveau. On est chanceux de pouvoir assister à ses cartons, ses passes lumineuses et donc ses paniers complètement loufoques pour la gagne.

