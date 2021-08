Luka Doncic reste à Dallas pour 5 ans et un montant record

UPDATE : Les discussions n'ont pas duré bien longtemps. Luka Doncic et les Dallas Mavericks sont tombés d'accord et vont signer ensemble une extension au super max pour 207 millions de dollars pour 5 ans. La franchise a fait part de cet accord et s'est félicitée d'avoir offert à sa pépite l'extension la plus élevée jamais signée par un joueur encore sous son contrat rookie.

Les Mavs ont bien fait les choses puisqu'un jet privé avec à son bord Mark Cuban, le propriétaire de la franchise, Nico Harrison, le nouveau General Manager, Jason Kidd, le nouveau head coach et Dirk Nowitzki, s'est envolé pour la Slovénie lundi pour y rencontrer Luka Doncic.

Après quelques jours un peu compliqués jusqu'aux départs combinés de Rick Carlisle et de Donnie Nelson, la relation entre Luka Doncic et les Dallas Mavericks est au beau fixe. L'avenir de la superstar slovène passe assurément par le Texas et les Mavs vont pouvoir tenter de construire une équipe encore plus compétitive autour de lui.

"Aujourd'hui, un rêve se réalise pour moi. Je suis ému et excité de rester à Dallas et de pouvoir profiter du soutien de mes fans", a déclaré Doncic dans des propos rapportés par ESPN.

---

09/08 : Les rumeurs autour de brouilles entre Luka Doncic et une partie du management des Dallas Mavericks se sont vite estompées. La franchise texane s’est fait un lifting pendant l’intersaison avec l’arrivée d’un nouveau GM, Nico Harrison, et d’un nouveau coach, Jason Kidd. Deux membres clés de l’organisation qui vont s’envoler pour la Slovénie en compagnie du propriétaire Mark Cuban.

Le déplacement est important pour les Mavericks. Cette délégation retrouvera Doncic, élu dans le cinq majeur des Jeux Olympiques malgré la quatrième place de sa sélection. Le jeune joueur devrait y parapher son nouveau deal avec l’équipe de Dallas. Pas n’importe quel deal. Une extension au super max, soit 207 millions de dollars sur cinq ans.

League sources confirm Mark Cuban will fly to Slovenia to accompany Luka Doncic as he signs his five-year, $207M supermax extension through 2027. Joining Cuban will be HC Jason Kidd, GM Nico Harrison and special advisor Dirk Nowitzki, among others. @TheSteinLine first. #Mavs — Jordan Schultz (@Schultz_Report) August 8, 2021

De quoi envisager l’avenir sereinement du côté des Mavericks. En effet, Luka Doncic sera alors sécurisé jusqu’en 2027. Avec du temps pour construire autour de lui une équipe capable de décrocher le titre dans les années à venir.

Free agency : Tous les moves et signatures en direct