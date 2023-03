Luka Doncic, plus frustré que jamais

Touché par des problèmes personnels et déçus des résultats des Mavericks, Luka Doncic traverse une période difficile.

Le pari risqué des Dallas Mavericks est déjà en train de prendre une mauvaise tournure. La franchise texane occupait la quatrième place de la Conférence Ouest avant de faire venir Kyrie Irving pour épauler Luka Doncic, le tout en sacrifiant Dorian Finney-Smith et Spencer Dinwiddie. Elle n'a gagné que 7 des 19 rencontres disputées depuis. Voilà les Mavs onzièmes de la Conférence Ouest et virtuellement éliminés de la course au play-in pour l'instant. De quoi frustrer Doncic, superstar qui vit des moments difficiles.

« Je pense que ça se voit sur le terrain. Des fois j’ai l’impression de ne même pas être moi-même. Je suis juste là. Alors qu’avant je prenais du plaisir. J’avais l’habitude de m’amuser, de sourire. Tout est frustrant pour plein de raisons qui dépassent aussi le cadre du basket », confie le Slovène.

L'équipe de Dallas va devoir se poser des questions sur la direction à prendre dans les prochains mois. Concernant le coach, Jason Kidd, mais aussi les joueurs à associer à Luka Doncic, dont évidemment Kyrie Irving, free agent à la fin de la saison.

Les Mavericks ont joué avec le feu et sont en train de se brûler