Luka Doncic esquive une suspension avant un match décisif

Les Mavericks peuvent encore terminer troisièmes à l’Ouest et Luka Doncic sera bel et bien disponible pour le dernier match de la saison.

Luka Doncic s’est fait une mauvaise réputation en ouvrant trop souvent sa bouche pour pleurnicher et se plaindre auprès des arbitres. Certains d’entre eux ne prennent même plus le temps de l’écouter et le sanctionne directement d’une faute technique dès qu’il vient jacasser dans leurs oreilles. C’est ce qui s’est passé lors du dernier match des Dallas Mavericks. Tony Brothers, l’un des hommes au sifflet, a infligé au meneur slovène sa 16ème technique de la saison.

Une fois qu’un joueur atteint ce seuil, il est normalement suspendu pour une rencontre. Mais la ligue s’est penchée sur le sujet et elle a finalement offert un léger répit à Luka Doncic. En effet, la faute technique a été annulée. La NBA a estimé que son attitude – aucune insulte n’a été proférée – ne méritait pas une telle sanction.

« Je n’ai pas été averti, rien. J’ai juste demandé pourquoi il n’avait pas sifflé faute », confiait la superstar après la rencontre.

En effet, Luka Doncic a été percuté par derrière par un joueur des Portland Trail Blazers. Il s’est ensuite plaint auprès de deux arbitres différents. Et même s’il s’en sort bien, son attitude reste problématique. Cette rencontre, les Mavericks l’ont gagné de 50 points. Faute ou non, ça ne valait sans doute pas la peine de se plaindre aussi longtemps pour réclamer un coup de sifflet. Encore moins quand il se sait sous la menace d’une suspension.

Dallas affrontera les San Antonio Spurs lors du dernier match de la saison, ce dimanche. En cas de victoire, les joueurs de Jason Kidd pourraient prendre la troisième place à l’Ouest si jamais les Golden State Warriors venaient à perdre dans le même temps.

