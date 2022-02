CQFR : Les Nets encore battus et en crise, Luka Doncic régale les Mavericks

Les résultats de la nuit en NBA

Cavaliers @ Hornets : 102-101

Celtics @ Pistons : 102-93

Hawks @ Raptors : 114-125

Rockets @ Spurs : 106-131

Nets @ Jazz : 102-125

Pelicans @ Nuggets : 113-105

Sixers @ Mavericks : 98-107

Thunder @ Blazers : 96-93

Jarrett Allen se venge

- Peut-être, et même sans doute, vexé de ne pas avoir été retenu pour le All-Star Game, Jarrett Allen s'est défoulé sur les Hornets hier soir. Le pivot des Cavaliers a compilé 29 points et 22 rebonds. Une domination complète dans la peinture. Mais ça n'a pas empêché Cleveland de galérer jusqu'au bout pour finalement l'emporter 102 à 101 suite à deux lancers-francs accordés à Kevin Love (22 points).

Les 10 « snobés » du All-Star Game

- Les 11 points, 5 rebonds et 5 passes décisives de Killian Hayes n'ont pas suffi pour Detroit. Le meneur français a fait un bon match en sortie de banc mais c'est Boston qui est reparti avec la victoire sous l'impulsion des 24 points en 28 minutes de Jayson Tatum. Le quatrième succès consécutif pour des Celtics en pleine forme.

- Pascal Siakam sait bien que s'il veut rejoindre Fred VanVleet au All-Star Game - par exemple en remplaçant un Kevin Durant blessé - il doit marquer les esprits. Les deux cadres des Raptors ont encore été étincelants la nuit dernière. 33 points pour égaler sa meilleure de la saison mais aussi 9 rebonds et 4 passes pour Siakam. 26 points et 11 passes pour VanVleet. Ensemble, ils sont venus à bout d'une équipe des Hawks pourtant difficiles à prendre en ce moment. Mais les Canadiens sont encore plus chauds et restent désormais sur cinq victoires de suite.

- Le derby des cancres texans a été sans appel. Les Spurs ont massacré les Rockets (131-106) avec 28 points de Keldon Johnson. Dejounte Murray a compilé 19 points, 7 rebonds et 11 passes décisives. La rencontre marquait surtout le grand retour à la compétition de Zach Collins après des mois d'absence. Le jeune intérieur a joué son tout premier match avec San Antonio et il a fini avec 10 points et 7 rebonds.

Encore une défaite pour les Nets

- Les Nets sont en train de sombrer. La franchise new-yorkaise s'est inclinée pour la septième fois de suite. Une nouvelle défaite, assez lourde, contre le Jazz hier soir (102-125). Les joueurs de Salt Lake City ont déroulé en s'appuyant sur le retour de Donovan Mitchell, auteur de 27 points. En face, le rookie Cam Thomas a inscrit 30 points, son nouveau record en carrière. Mais il était le seul à surnager au sein d'une équipe de Brooklyn amorphe et peu inspirée, voire pas du tout. Kyrie Irving a fini avec 15 points à 6 sur 20 aux tirs.

- Nikola Jokic a eu beau frôler le triple-double (25-12-9), il n'a rien pu faire contre les Pelicans hier. New Orleans l'a emporté à Denver grâce aux performances de Jaxson Hayes, Brandon Ingram et Herb Jones. 22 points et 11 rebonds pour le premier, 23 points et 12 passes pour le deuxième et enfin 25 points pour le troisième. Ce dernier a d'ailleurs inscrit 18 pions dans le quatrième quart-temps pour permettre aux Pelicans de faire la différence.

Luka Doncic en feu

- Quand Luka Doncic lance la machine, les Mavericks sont particulièrement difficile à arrêter. Les Sixers en ont fait les frais vendredi soir. Le Slovène a cumulé 33 points, 13 rebonds et 15 passes pour venir à bout de Philadelphia. Sans pitié. Joel Embiid a marqué 27 points mais sans pouvoir prendre la rencontre à son compte. C'est Doncic qui s'en est chargé, bien épaulé par les 20 points de Reggie Bullock et les 19 points de Jalen Brunson.

- Troisième victoire de suite pour le Thunder ! OKC a gagné sur le parquet de Portland avec 23 points et 7 rebonds de Lu Dort. Anfernee Simons a inscrit 19 points pour les Blazers mais il a manqué l'ultime tentative pour aller chercher la prolongation.