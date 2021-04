Luka Doncic et Kristaps Porzingis en froid ? Mark Cuban avoue !

Stars des Dallas Mavericks, Luka Doncic et Kristaps Porzingis ne seraient pas les meilleurs amis du monde et Mark Cuban ne le cache pas.

Jusqu’où iront Luka Doncic et Kristaps Porzingis ? Les Dallas Mavericks espéraient que les deux stars européennes porteraient la franchise vers les sommets. Et les débuts étaient d’ailleurs encourageants avec des premiers playoffs accrochés la saison dernière. Mais depuis, ça stagne un peu. Le Letton est souvent blessé et le Slovène parfois esseulé. Les Texans ne sont que septièmes à l’Ouest par exemple. Surtout, la relation entre les deux hommes se serait refroidie en dehors des parquets. Et Mike Cuban ne le cache même pas.

« Ils s’entendent bien sur le terrain. Je ne dis pas qu’ils n’ont pas de petites embrouilles parce que c’est vrai, il y en a. Pour moi, leur relation est un peu comme celle entre Dirk Nowitzki et Jason Terry », explique le propriétaire des Mavericks. « JET et Dirk n’étaient pas les meilleurs amis du monde au début. Ça a mis beaucoup de temps avant qu’ils fassent quelque chose ensemble en dehors des parquets. »

Les propos de Cuban sont brutalement honnêtes. Surtout que cette relation « tendue » (à relativiser) entre Luka Doncic et Kristaps Porzingis n’était pas forcément connue du grand public. Peut-être même qu’il n’y a pas tant de problèmes que ça entre eux mais en l’exposant comme ça, publiquement, le dirigeant prend le risque que ça prenne des proportions exagérées.

Du coup, combien de temps avant le transfert de Kristaps Porzingis ?

