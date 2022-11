Luka Doncic fait du Wilt Chamberlain et c’est dingue

Il est décidément différent des autres. Luka Doncic continue de s’affirmer comme un futur joueur All-time alors que sa carrière NBA n’a commencé qu’en 2018. Il dispute actuellement sa cinquième saison dans la ligue et il vient de réaliser un début d’exercice plus vu depuis les années 60 et l’inévitable Wilt Chamberlain. En effet, le Slovène a claqué mercredi soir son septième match de suite à 30 points ou plus. 33 points et 11 passes pour une victoire des Dallas Mavericks contre le Utah Jazz (103-100).

« Incroyable mais je ne suis pas surpris », confie son coéquipier Spencer Dinwiddie. « Luka est un savant dans tous les sens du terme quand il s’agit de basketball. Rien ne me choque avec lui. Il est jeune et le meilleur reste à venir. Je pense qu’il va encore battre de nombreux records. »

7 matches de suite à 30 pions ou plus pour débuter une saison, ce n’est arrivé que 3 fois dans l’Histoire. Enfin, 4 fois désormais. Luka Doncic compile pour l’instant 36 points, 9 rebonds et 9 passes. Rien à voir avec l’an passé, quand il avait déboulé hors de forme à la reprise.

« Je savais qu’il fallait que je commence mieux parce que ce qui s’est passé la saison dernière était inacceptable », explique l’intéressé.

Les Mavericks n’en ont pas totalement profité puisqu’ils n’ont gagné « que » 4 des 7 matches en question. Mais ils seront dans la course aux playoffs – et peut-être plus – aussi longtemps que Luka Doncic reste en bonne santé.

CQFR : Luka ne s’arrête plus, Herro assassine les Kings