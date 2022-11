Les résultats de la nuit en NBA

Wizards @ Sixers : 121-111

Celtics @ Cavs : 113-114, après prolongation

Kings @ Heat : 107-110

Hawks @ Knicks : 112-99

Hornets @ Bulls : 88-106

Clippers @ Rockets : 109-101

Pistons @ Bucks : 91-116

Raptors @ Spurs : 143-100

Jazz @ Mavs : 100-103

Grizzlies @ Blazers : 111-106

Pelicans @ Lakers : 117-120, après prolongation

Le panier héroïque de Matt Ryan pour offrir aux Lakers la prolongation

---

- C'est dans la grisaille que naissent les belles histoires. Matt Ryan, l'ancien employé de cimetière et livreur, a envoyé les Lakers en prolongation contre New Orleans sur un shoot énorme au buzzer dans le corner. Ryan a eu l'air possédé après ce moment fort, qui a permis à Los Angeles de rester en vie, puis de l'emporter pour la deuxième fois de la saison.

🎥 Every angle of Matt Ryan's buzzer-beater to force OT! pic.twitter.com/YKPIZ5laht — NBA (@NBA) November 3, 2022

Durant l'overtime, c'est Lonnie Walker (28 pts) qui s'est montré le plus décisif avec un tir à 3 points qui a donné un avantage définitif aux siens. Les Lakers se dirigeaient vers une défaite douloureuse contre la bande à Zion Williamson (27 pts) alors qu'ils menaient de 16 points. Les Californiens peuvent aussi remercier le rookie Dyson Daniels, qui a manqué deux lancers à 1.4 seconde de la fin et a permis le shoot lunaire de Matt Ryan.

- Il y a eu d'autres paniers ultra clutch cette nuit en NBA avant celui de Ryan pour les Lakers. A commencer par celui de Tyler Herro (26 pts), qui a donné la victoire au Heat face aux Kings sur un shoot à 3 points à un peu plus d'une seconde du buzzer. D'après Mike Brown - et il semble avoir raison si on regarde d'un peu plus près - Herro a commis un marcher sur ce game winner...

- Il y a aussi eu Jayson Tatum, qui a égalisé pour Boston face aux Cavs sur un énorme poster après une passe de Marcus Smart. Tatum a été héroïque en fin de 4e quart-temps, puisque c'est lui qui est allé contrer Donovan Mitchell sur la dernière possession. L'issue n'a en revanche pas été heureuse pour les Celtics, battus en prolongation.

Blessé à l'oeil depuis le début de la saison, Darius Garland a fêté son retour avec 29 points, la victoire et un alley-oop pour Mitchell durant l'overtime qui a plié l'affaire en faveur de Cleveland.

- Les Mavs ont accusé 15 points de retard contre le Jazz, avant d'activer le mode sérieux et de laisser Luka Doncic prendre les choses en main. Le Slovène (33 pts, 11 pds) a signé un 7e match consécutif avec au moins 30 points depuis le début de la saison. Personne n'en avait fait de même depuis... Wilt Chamberlain en 1962-1963.

Doncic est largement en tête des meilleurs scoreurs et tracte à lui seul les Mavs dans la course à une qualification directe en playoffs. Tout est loin d'être parfait dans le jeu de Dallas depuis le début de la saison, mais le niveau de l'ancien Madrilène reste phénoménal. De son propre aveu, ce match contre Utah est l'un de ses meilleurs dans la ligue, puisqu'il n'a ressenti aucun stress dans l'exécution et a compilé 33 points, 11 passes et 5 rebonds à 12/20 sans jamais rien forcer.

- A nouveau absent pour cause de maladie, Joel Embiid a vu ses Sixers retomber dans leurs travers à domicile contre Washington. Les Wizards ont sanctionné le manque de constance de Philadelphie, grâce notamment à un très bon match de Kristaps Porzingis (30 pts, 9 rbds) et Bradley Beal (29 pts). DC a sanctionné le manque de taille des Sixers et a été en tête sur les trois derniers quart-temps.

- Atlanta n'a même pas eu besoin que Trae Young fasse un bon match pour l'emporter à New York. L'ennemi public n°1 au Garden s'est contenté de 17 pts (la faute à une blessure à l'oeil) et a laissé son nouveau camarade de backcourt Dejounte Murray exécuter la sentence. Alors que les Knicks menaient de 23 points, ils se sont totalement liquéfiés dans une deuxième mi-temps apocalyptique et ont laissé Murray battre son record de points en NBA (36).

Evan Fournier n'a pas échappé au naufrage : 3 points à 1/6 en 19 minutes pour l'arrière des Bleus.

Plus d'infos à venir...