Luka Doncic annonce la couleur pour l’Eurobasket

Et attention, il ne s’agit pas de l’Argent ou du Bronze. Luka Doncic vise un second titre consécutif.

Cinq ans après (…), la Slovénie va enfin partir à la reconquête de l’Europe. Sacrée en Turquie en 2017, en battant la Serbie, l’équipe de Luka Doncic et Goran Dragic vise le doublé. Le premier nommé n’est plus le jeune homme de 18 ans qui évoluait alors au Real Madrid et choquait tout le monde en s’imposant dans le cinq majeur de la compétition. Il est devenu l’un des meilleurs basketteurs du monde. Hors de question pour lui de manquer d’ambition.

« On va en Allemagne pour repartir avec la médaille d’Or », annonce la star des Dallas Mavericks. « On doit viser le titre à chaque compétition. Personne ne nous prenait au sérieux quand on disait ça en 2017. C’est différent aujourd’hui. C’est bien de voir que toutes les équipes se donnent à fond quand elles nous affrontent. »

Luka Doncic et les Slovènes acceptent fièrement leur statut de favoris. Ils feront figure d’équipe à battre, tout comme la Serbie, la Grèce ou encore la France. Le niveau global du tournoi, qui aura lieu du 1er au 18 septembre 2022, promet d’être vraiment relevé.

Les Bleus corrigent l’Italie, Elie Okobo impeccable