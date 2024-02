Luka Doncic trop perso ? Grant Williams le sous-entend…

Grant Williams n'aura fait qu'une demi-saison avec les Mavs, après avoir été l'une de leurs recrues les plus clinquantes à l'intersaison. La mayonnaise n'a jamais pris entre l'ancien joueur des Celtics, Luka Doncic et ses coéquipiers à Dallas. Arrivé à Charlotte avant la deadline des trades, Williams semble revivre et a été impressionnant lors de ses deux premiers matches. Même s'il passe d'un contexte de basketball compétitif à celui d'une équipe en transition pour ne pas dire plus, celui qui s'auto-surnommait "Batman" à Boston est ravi de sa nouvelle situation.

"C'est génial de gagner un match pour la ville que tu représentes et de jouer pour le nom de l'équipe qui est sur ton maillot, pas pour le nom qui est floqué sur ton dos. Tout le monde a touché la balle et on s'est fait confiance mutuellement", a déclaré Williams après le succès des Hornets contre Indiana.

Difficile de ne pas y voir un tacle pour les Mavs et en particulier pour Luka Doncic. C'est un fait, tout ou presque passe par le génie slovène à Dallas et c'est assez différent de ce que Grant Williams avait connu chez les Celtics. S'il ne l'a pas nommé, on devine qu'il est quand même en partie la cible de ces critiques.

