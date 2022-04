Luka Doncic vers le forfait, Utah se frotte les mains

Sauf surprise, Luka Doncic manquera le game 1 de la série entre les Dallas Mavericks et le Utah Jazz. Coup dur !

Tout allait trop bien pour les Dallas Mavericks ces dernières semaines. Epatants lors de la deuxième moitié de la saison régulière, les Texans avançaient vers les playoffs avec confiance et le Utah Jazz en ligne de mire. La blessure de Luka Doncic au mollet lors du tout dernier match de régulière est venu briser l'élan des hommes de Jason Kidd. Dallas, qui espérait pouvoir tout de même compter sur le Slovène pour le premier match de la série, devra très probablement faire sans lui.

Selon Shams Charania de The Athletic, Doncic sera absent samedi pour la réception du Jazz. Insuffisamment remis de son problème musculaire, le génial playmaker des Mavs mettrait en péril sa participation aux autres rencontres en tentant d'être présent sur le terrain. C'est évidemment dommage pour le spectacle, mais aussi handicapant pour Dallas. Luka Doncic avait haussé son niveau de jeu de manière époustouflante ces derniers mois, au point de proposer des statistiques et des accomplissements collectifs dignes d'une mention dans la course au MVP.

Les Mavs ont cette année montrée que Doncic n'était pas seul et que le collectif piloté par Kidd était bien huilé. Il n'est toutefois pas simple d'imaginer les Texans se promener, même à domicile, contre Utah, sans leur superstar.

Lorsque l'on avait discuté avec Rudy Gobert mardi, il avait expliqué que le Jazz ne misait pas sur une absence de Luka Doncic et que même s'il n'était pas là au game 1, il le serait forcément au cours de la série. C'est ce qui semble devoir se produire, à moins qu'il ne s'agisse d'un énorme coup de bluff de la part des Mavs, mais on ne verrait pas bien l'intérêt...

Charge à Spencer Dinwiddie, Jalen Brunson ou Dorian Finney-Smith de prouver que Dallas peut survivre un match sans l'ancien Madrilène...

