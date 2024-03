Luka Doncic chambre Divac en plein match : « Il aurait dû me drafter »

Un GM, Vlade Divac, ancien joueur NBA et icône du basket serbe. Un prodige slovène, Luka Doncic, dont le papa a porté les couleurs de l’ex-Yougoslavie à l’Euro Cadet en 1991. Le mariage était tout trouvé. Mais non. Les Sacramento Kings ont raté l’opportunité de mettre la main sur l’un des meilleurs joueurs européens de tous les temps en 2018. Titulaires du deuxième choix, ils ont préféré miser sur Marvin Bagley.

Et ça, Doncic leur rappelle dès qu’il en a l’opportunité. Comme la nuit dernière, à l’occasion de la victoire des Dallas Mavericks en Californie (103-107). Le candidat au MVP a scellé le succès de son équipe sur la ligne des lancers-francs avant de se retourner et de faire un signe « au revoir » à Divac, assis au bord du terrain. Tout en ajoutant « il aurait dû me drafter. »

Luka Doncic as he puts away the Kings tonight in Sacramento with his final free throw, then as the final horn sounds, waves goodbye to former Kings GM Vlade Divac seated courtside and says "he shoulda' drafted me." pic.twitter.com/6j26cLprxA

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) March 30, 2024