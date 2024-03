Luka et Kyrie s’admirent et ça fait toute la différence

L'échantillon sur lequel Luka Doncic et Kyrie Irving ont pu être jugés ensemble la saison dernière n'était pas suffisant. Avec maintenant une saison et demi de recul et des résultats collectifs et individuels sur lesquels s'appuyer, une chose est sûre : les deux hommes ont une vraie connexion technique et adorent jouer ensemble. Cela peut sembler évident, mais ce n'est pas si souvent que ça le cas lorsque deux stars ou superstars sont associées, parfois contre leur gré.

Transféré en provenance de Brooklyn l'année dernière avant la deadline, Kyrie Irving est arrivé avec une réputation de joueur instable, perché et dont on ne savait pas s'il serait en mesure d'apporter autre choses que ses géniales fulgurances aux Mavs. Les Texans ne sont pas exactement à la place à laquelle leurs fans espéraient les voir - ils sont 6e à l'Ouest à l'heure de ces lignes - mais Dallas est l'une des équipes les plus dangereuses et craintes de la Conférence dans le contexte de playoffs. Si c'est le cas, c'est majoritairement parce que Jason Kidd peut compter sur deux attaquants hors du commun qui, cerise sur le gâteau, ne cessent de développer leur alchimie et de s'envoyer des fleurs.

Luka, Kyrie et Dallas peuvent-ils créer la surprise ? - Ep #137

La maître-mot est probablement "admiration". Luka Doncic est sidéré par ce qu'est capable de faire Kyrie Irving avec un ballon, que ce soit rentrer un junior hook main gauche depuis la ligne des lancers au buzzer par-dessus Nikola Jokic contre Denver, réceptionner l'une de ses passes lobées pour un dunk étonnant face au Jazz ou d'être capable de jouer à ce niveau pendant le Ramadan.

"C'est incroyable. Je ne crois pas que les gens réalisent bien à quel point son tir était difficile. Et je ne serais pas capable de jouer pendant un jeûne. Je suis impressionné tous les jours. Comme je l'ai déjà dit, Kyrie est différent", avait expliqué Doncic après le match face à Denver.

Irving est lui aussi bluffé par ce que propose Doncic.

"On attend beaucoup de Luka et lui attend beaucoup de lui-même. Ce mec a faim de perfection à chaque match et j'admire ça. Il reste humain et quand ça ne rentre pas, il faut qu'on soit là pour prendre le relais".

LUKA LOB TO KYRIE 🔥 pic.twitter.com/G9SgzQSEGs — Bleacher Report (@BleacherReport) March 22, 2024

Cette saison, Kyrie Irving tourne à 25 points et 5 passes à 49% d'adresse globale, mais aussi 40% à 3 points, tout en étant l'un des joueurs les plus clutch. Luka Doncic, lui, compile des stats effrayantes et de calibre MVP, avec près de 34 points, 10 passes et 9 rebonds.

Il y a beau avoir des doutes légitimes sur les capacités des Mavs à aller très loin en playoffs, ils ne concernent absolument pas l'entente entre leurs deux stars. Rien que pour ça, les ambitions de Dallas sont solides et logiques. Qu'ils atteignent le premier tour directement ou en sortant du play-in, personne n'aura concrètement envie de les affronter et de se coltiner deux virtuoses comme Luka Doncic et Kyrie Irving.