Luka vs LeBron à l’affiche des Christmas Games ?

La saison NBA ne reprend que dans deux mois, mais on va petit à petit connaître le calendrier et les dates-clés. D'après Marc Stein, l'un des Christmas Games toujours très suivi le 25 décembre a déjà fuité avant la sortie officielle du calendrier la semaine prochaine. Il s'agirait d'un match entre les Dallas Mavericks et les Los Angeles Lakers, disputé au Texas.

L'intérêt des matches disputés à Noël est souvent de voir des stars ou des rivaux s'affronter. Luka Doncic et ses Mavs, contre LeBron James et ses Lakers - espérons-le un peu plus compétitifs que la saison dernière - c'est déjà une belle promesse.

Si on pouvait choisir, on opterait évidemment pour des affiches avec un peu de tension et d'animosité, comme le seront assurément tous les affrontements entre les Warriors et les Grizzlies, ou pourquoi pas entre les Nets et les Sixers.

The first draft of next season's NBA schedule has Lakers at Dallas/LeBron at Luka on Christmas Day, league sources tell me.

Changes are still possible before the full schedule officially drops next week but Christmas games usually hold.

More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP

— Marc Stein (@TheSteinLine) August 13, 2022