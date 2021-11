Luke Walton viré par les Sacramento Kings !

UPDATE : Ce qui semblait inéluctable s'est donc produit. Luke Walton a été viré par les Sacramento Kings. C'est Adrian Wojnarowski, l'insider d'ESPN, qui vient de relayer l'information sur Twitter :

The Sacramento Kings fired coach Luke Walton on Sunday, sources told ESPN. Kings have lost seven of eight games and dropped to 6-11 on season – leaving them 12th in the Western Conference. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2021

Avec sept défaites en huit matches, les Sacramento Kings pointent désormais à la 12e place de la conférence Ouest. Avec un bilan de 6-11. Et des performances, notamment défensives, pas loin du catatstrophique :

As ESPN's @StatsWilliams points out, Kings ranked 26th in defensive efficiency this season and dead last in 2020-21. Sacramento also ranks 26th in defensive rebounding percentage, 29th in paint PPG allowed and last in 2nd chance PPG allowed in 2021-22. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 21, 2021

Selon Wojnarowski, aucune décision n’a été prise concernant le coach intérimaire. Mais l’associate head coach Alvin Gentry a de fortes chances d’être le choix de la direction. Pour rappel, les Kings joueront les Sixers demain soir.

News du 15/11/2021 :

Luke Walton serait vraiment sur le point d'être viré

Luke Walton n'a pas réussi à ramener les Sacramento Kings en playoffs depuis sa nomination à la tête de l'équipe en 2019. Pire, l'ancien joueur et head coach des Lakers n'est jamais parvenu à faire aussi bien que l'ultime saison de son prédécesseur David Joerger, qui aurait disputé le play-in tournament si le format avait existé à l'époque. Le front office des Kings semble avoir atteint les limites de sa patience.

Selon Shams Charania et Sam Amick de The Athletic, Walton sera prochainement démis de ses fonctions, à moins d'un spectaculaire sursaut en termes de résultats. Sacramento pointe actuellement à la 11e place de la Conférence Ouest avec 5 victoires pour 8 défaites et reste sur une série de 4 revers consécutifs.

Les Kings vont garder Luke Walton, mais euh... pourquoi ?!

Les Kings se déplacent à Detroit, l'une des plus mauvaises équipes de la ligue, cette nuit. Il est à peu près certain qu'une défaite condamnera Luke Walton. Le fils du Hall of Famer Bill Walton n'a pour le moment pas pu compter sur un De'Aaron Fox au top de sa forme, dont les statistiques et l'adresse sont en chute libre depuis la reprise.

Monte McNair, le General Manager, a ce coup-ci les mains libres pour redistribuer les cartes sur le banc si la situation l'exige. Les rumeurs d'un départ de Luke Walton ne sont pas récentes, puisque sa situation avait été fragilisée dès sa première saison à Sacramento par la plainte émise contre lui par une ancienne collègue journaliste qui l'accuse de l'avoir agressée sexuellement en 2014. Cette dernière avait retiré sa plainte après une enquête effectuée par les Kings, sans que l'on sache si un accord financier avait été trouvé entre les deux parties.