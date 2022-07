Mac McClung décroche un contrat NBA après sa belle Summer League

Mac McClung, sensation de la G League et de la Summer League, a accepté un contrat d’un an aux Golden State Warriors.

Son choix de rejoindre les Golden State Warriors en Summer League s’est révélé payant. Mac McClung, Rookie of the Year en G-League, a décroché un contrat NBA avec les champions en titre.

Le deal de McClung s’étend sur une seule année, non garantie, d’après Shams Charania de The Athletic. Il participera donc au training camp des Warriors dans l’espoir de disputer le reste de la saison avec eux. Le meneur pourrait tout aussi bien être coupé et passer sur un two-way contract s’il ne fait pas l’affaire.

Non-drafté en 2021, l’ancien de Georgetown affiche des moyennes de 13,4 points et 4,8 passes en Summer League. Cet événement était pour lui un moment crucial, dans l’optique de décrocher un contrat. C’est pourquoi il a préféré partir aux Warriors plutôt que de sortir du banc aux Lakers.

Face aux Spurs, le meneur a notamment compilé 22 points, 6 rebonds, 6 passes et 3 interceptions à 9-15 au tir. Des chiffres élevés dans une rencontre qui s’est terminée sur le score de 86-85, victoire à la clé. Sa performance, mêlée à son jeu spectaculaire, a fait gonfler sa cote et l’a sans doute aidé à trouver ce deal avec Golden State.

À 23 ans, sa fenêtre pour se faire une place dans la grande ligue se referme petit à petit. Mac McClung n’a disputé que deux matches en NBA cette année. Il a passé la majorité de sa première saison en G League, il affichait des moyennes de 21,6 points, 7,6 passes et 6,6 rebonds. Il faut dire que son physique, 1,88 m pour 84 kg, n’est pas tout à fait adapté aux gabarits du plus haut niveau. Difficile d’imaginer, avec réalisme, que les choses se passeront différemment à San Francisco.

