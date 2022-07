JaMychal Green ira renforcer les Warriors après son buyout au Thunder

Transféré à l’Oklahoma City Thunder cet été, JaMychal Green ne portera jamais les couleurs bleues de sa nouvelle équipe. Tandis que la franchise devait faire de la place dans son effectif, l’ailier fort préfère jouer pour les Warriors. Leur séparation était inévitable.

Les deux camps sont proches d’un buyout, d’après Shams Charania de The Athletic. Green devrait donc être agent libre dans peu de temps, une fois passé le délai des "waivers". Il aurait alors l’intention de rejoindre les Warriors, champions en titre.

À 32 ans, JaMychal Green sera plus dans son élément chez un contender que dans une équipe en reconstruction. Il tournait à 6,4 points et 4,2 rebonds en 16,2 minutes par match à Denver cette année. Ses plus faibles statistiques depuis sa saison rookie, notamment en raison d’un temps de jeu réduit pour faire de la place à Aaron Gordon.

Golden State est une destination idéale pour le joueur. S’il n’affichait que 26,6 % à trois points cette saison, il culmine à 39,5 % de moyenne sur les trois précédentes. Steve Kerr devrait pouvoir exploiter au mieux ses qualités de stretch 4 dans son système. Green (2,03 m) est aussi capable d’occuper le poste de pivot dans une composition small ball, dans laquelle brille les Warriors. À bien des égards, le fit paraît idéal.

C’est également une excellente signature pour les champions, qui viennent de perdre Gary Payton II, Otto Porter Jr et Juan Toscano-Anderson. Ils devraient lui proposer un salaire de 1,8 million de dollars, le minimum, et lui offrir une place de choix dans la rotation. Une très belle opération pour compléter un roster aux grandes ambitions, back-to-back dans le viseur.

