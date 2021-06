Steve Clifford n'est plus le head coach d'Orlando. Le Magic a un roster jeune et prometteur. Il faut maintenant trouver un capitaine de navire prêt à être un peu patient.

Les playoffs, c'est aussi la saison des coaches virés. Quelques heures après l'annonce du départ de Terry Stotts après un long règne à Portland, c'est Orlando qui a pris une décision forte. Steve Clifford et le Magic se séparent d'un commun accord après trois saisons de collaboration.

Cette nouvelle n'est pas si surprenante, puisque la franchise a amorcé un très gros ménage et une période de transition qui ne convient pas à un coach habitué aux playoffs comme Clifford. Lors de ses deux premières saisons sur le banc floridien, l'ancien coach de Charlotte était parvenu à qualifier Orlando en playoffs après 6 ans d'abstinence, pour deux défaites au 1er tour à la clé.

Steve Clifford, 59 ans, a sans doute compris que son avenir ne s'écrirait plus du côté de Disneyworld lorsque le front office a validé les départs de Nikola Vucevic, Aaron Gordon et Evan Fournier dans des trades juste avant la deadline. Le Magic a fini la saison en roue libre, avec un bilan de 21 victoires pour 51 défaites. Clifford, contraint de manquer plusieurs matches durant son mandat à cause de très fortes céphalées, n'a pas indiqué s'il souhaitait poursuivre dans le coaching.

La direction d'Orlando songerait à proposer le poste de head coach à Terry Stotts, qui avait récupéré un groupe assez jeune en 2012 à son arrivée, pour en faire progressivement une équipe incontournable à l'Ouest avec 8 campagnes de playoffs consécutives.

L'homme (ou la femme) qui succédera à Steve Clifford aura la charge d'un groupe jeune, renforcé par un possible très gros talent puisque le Magic a le troisième meilleur pourcentage de chances d'hériter du 1st pick de la Draft 2021 lors de la loterie. A l'heure actuelle, le noyau de jeunes du Magic est composé de Markelle Fultz, Jonathan Isaac, Cole Anthony, Wendell Carter Jr, Mo Bamba, RJ Hampton et Chuma Okeke.

