Malcolm Brogdon frustré et rancunier envers les Celtics ?

La saison n’a pas commencé mais les Boston Celtics ont déjà des soucis d’ego à gérer. Celui de Malcolm Brogdon, frustré d’avoir été mis sur le marché par sa franchise pendant l’intersaison. En effet, ses dirigeants ont tenté de l’échanger pour mettre la main sur Kristaps Porzingis. Sauf que les Los Angeles Clippers, qui faisaient partie de ce deal à trois avec les Washington Wizards, ont fait marche arrière et n’ont pas souhaité récupéré le meneur. Les Celtics se sont donc finalement séparés de Marcus Smart, envoyé aux Memphis Grizzlies, et ont conservé Brogdon.

Ce dernier va même monter en grade puisque le départ de Smart devrait lui permettre de retrouver une place de titulaire après une saison en tant que sixième homme. Mais il va devoir d’abord digérer ce transfert avorté. Et soigner une blessure au coude qui traîne. C’est justement parce qu’il est encore frustré par les choix du mangement qu’il entend prendre son temps avant de revenir sur les terrains.

« On va voir ce qui se passe avec Malcolm. Je suis inquiet à propos de lui, parce qu’il en veut aux Celtics. Il pourrait décider de ne pas se faire opérer et de guérir naturellement. L’équipe devra alors l’attendre. Ça pourrait être une manière de protester après que Boston ait essayé de l’échanger », confie le journaliste local Gary Washburn.

Ça ne ferait évidemment pas les affaires des Celtics. Derrick White et Payton Pritchard assureraient le relais à la mène mais l’équipe de Joe Mazzulla serait légère sur le poste un. Malcolm Brogdon tournait à presque 15 points et plus de 3 passes en sortie de banc la saison dernière.

