Malcolm Brogdon prend son pied avec les Celtics

Tout va bien pour les Boston Celtics. Après une intersaison animée, Jayson Tatum et ses partenaires régalent sur ce début de saison. Avec 17 victoires pour 4 défaites, la franchise du Massachussetts affiche le meilleur bilan de la NBA. Recruté cet été, Malcolm Brogdon joue un rôle majeur dans les bons résultats de cette équipe.

En sortie de banc, l'ex-joueur des Indiana Pacers a déjà trouvé sa place dans la rotation des Celtics. Performant sur le parquet, le natif d'Atlanta se sent également bien dans le vestiaire de Boston. Un mariage réussi qui permet à Brogdon d'évoluer dans les meilleures conditions.

"On joue vraiment bien, on fait circuler la balle, on se fait confiance. Nous avons confiance en Joe Mazzulla et en ce qu'il a mis en place pour nous. C'est un plaisir pour tout joueur de la NBA. Que vous demandiez à Marcus Smart, Jayson Tatum, Jaylen Brown - n'importe qui.

C'est un plaisir de jouer dans une équipe comme celle-ci. Je pense que nous apprécions la compagnie des autres en dehors du terrain. Je pense que c'est une grande partie de ce que les résultats sont sur le terrain.

Nous sommes une équipe qui rit et qui parle dans les vestiaires... Nous passons de bons moments dans le bus, sur la route, et je pense que les résultats se voient vraiment dans les matches", a souligné Malcolm Brogdon pour CLNS Media.