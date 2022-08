Malcolm Brogdon sera le 6e homme de luxe des Celtics

Les Boston Celtics ont réalisé la meilleure intersaison sur le plan du recrutement à en croire les coaches et GM sondés par ESPN. Malcolm Brogdon est la raison principale de cette impression. L'ancien joueur des Pacers a débarqué à Beantown durant l'intersaison, pour renforcer le backcourt coaché par Ime Udoka. On pouvait raisonnablement se demander de quelle manière Brogdon allait s'intégrer dans la rotation d'une équipe qui vient de disputer les Finales NBA.

A priori, les choses sont déjà clair dans l'esprit du Rookie of the Year 2017. Il devrait, sauf surprise, débuter la saison sur le banc, avec un nombre de minutes important tout de même. C'est ce que Brogdon a indiqué au Boston Globe, en marge d'une visite en Egypte. Le cinq des Celtics, à cette heure, devrait toujours être composé de Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford et Robert Williams. Mais avec Malcolm Brogdon, Boston gagne en profondeur et s'offre de quoi aligner des line-up défensifs assez terrifiants.

Le membre du club des 50-40-90 (en 2019) sait qu'il pourra de temps en temps doubler Marcus Smart et Jaylen Brown ou leur être associé. Cela lui convient parfaitement, d'autant qu'il est très proche de Brown depuis quelques années. Il a d'ailleurs vécu de près les rumeurs qui ont touché son nouveau coéquipier au moment des tractations autour de Kevin Durant.

"Jaylen n'est pas un gars qui a besoin qu'on le remotive. J'ai bien sûr voulu voir comment il allait après ça, c'est naturel, mais rien de plus. Jaylen a confiance en lui et il comprend le business, c'est un pro. Il va débarquer en étant prêt pour le training camp".

Malcolm Brogdon a souvent été gêné par les blessures ces dernières années, mais ça n'en fait pas moins une recrue de très grande qualité pour les Celtics, qui semblent bien armés pour tenter de retourner en Finales NBA.

