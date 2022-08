Podcast épisode #50 : Les Nets à la loupe + présentation de l’Eurobasket

C'est déjà le cinquantième épisode du podcast Reverse/BasketSession, merci à tous de nous suivre et de nous écouter, d'autant que vous êtes de plus en plus nombreux. Pour cette semaine, coup de projecteur sur l'équipe la plus médiatisée et imprévisible de l'intersaison : les Brooklyn Nets. Sur le plan sportif et extra-sportif, Théophile Haumesser, Antoine Pimmel et Shaï Mamou ont tenté de décrypter l'avenir immédiat de la franchise.

En fin d'épisode, petite preview de l'Eurobasket 2022 où les Bleus tenteront de faire bonne figure face à une concurrence pleine de stars NBA !

