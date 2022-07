Avant un petit break de trois semaines pour recharger les batteries, on se retrouve avec un dernier épisode estival du podcast Reverse/BasketSession. Cette semaine, on se penche sur le cas intéressant des Philadelphie Sixers, avec notamment les interrogations autour de James Harden et de son nouveau contrat, mais aussi notre avis sur la capacité, ou non, de Joel Embiid et de ses coéquipiers à être à la hauteur des attentes.

Au micro, Théophile Haumesser, Shaï Mamou et Benjamin Moubèche pour vous servir.

Merci à tous pour vos commentaires et vos réactions des dernières semaines, c'est toujours un plaisir de vous lire et de savoir que vous appréciez le pod. A très vite !

