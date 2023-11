Le cerveau de Malik Beasley se débranche en pleine action, le résultat peut surprendre

Damian Lillard n'est clairement pas le seul responsable des soucis défensifs des Milwaukee Bucks. La preuve, il n'était pas là la nuit dernière et son équipe a encaissé 126 points contre les Indiana Pacers. Malik Beasley, son partenaire habituel dans le backcourt, n'est pas non plus du genre à stopper ses adversaires. Des fois, il les laisse même passer sans bouger, sans broncher. Illustration avec cette action défensive incompréhensible - au point d'être drôle - lorsqu'il se fait enrhumer par un move vraiment très spécial de Tyrese Haliburton.

Malik Beasley isn’t real dawg pic.twitter.com/H9BAzUQQ8g — ᴅ ʀ ᴇ ᴡ (@FeelLikeDrew) November 10, 2023

Le coup de la "feinte de demander un écran", on ne l'a connaissait pas. Beasley non plus apparemment. Le cerveau s'est débranché, la manette déconnectée, plus de jus, plus de réseau. Son temps de réaction sur l'action est assez incroyable.