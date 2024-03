Malik Monk, vous pouvez déjà lui donner le trophée de 6th man of the year

Malik Monk fait des ravages avec Sacramento cette saison et file vers le premier trophée de sa carrière.

Il reste une petite quinzaine de matches à jouer dans cette saison NBA 2023-2024 et il y a toujours du suspense sur plusieurs des trophées individuels à décerner. Ce n'est pas le cas de celui de 6e homme de l'année. Malik Monk a encore fait des merveilles la nuit dernière, lors de la victoire en prolongation des Kings face aux Grizzlies. L'ancien joueur des Hornets et des Lakers a tout simplement marqué 12 des 16 points de Sacramento durant l'overtime, en alliant forte production offensive et clutch attitude, comme à chaque fois que Mike Brown le fait entrer en jeu.

Malik Monk a disputé 65 matches cette saison - il est donc éligible pour les trophées - n'a jamais été titulaire et est le remplaçant le plus prolifique de toute la NBA avec 15.7 points de moyenne, à 44.8%, tout en donnant 5.3 passes décisives par match. Au scoring, comme à la passe, il s'agit de la meilleure saison de la carrière de l'ancien arrière de Kentucky.

Cela ne veut pas dire que d'autres joueurs n'ont pas de crédibilité pour cette distinction. Bobby Portis (13.4 points, 7.1 rebonds de moyenne), Norman Powell (13.9 pts) ou Naz Reid (12.9 pts, 5 rbds) font de fort belles saisons en la matière. Mais aucun ne fait la même impression que la tornade Malik Monk, qui a trouvé un rôle et une équipe à sa mesure, après un début de carrière un peu décevant. Celui qui vient de fêter ses 26 ans permet en tout ca aux Kings, contrairement à certains de leurs concurrents à l'Ouest, de disposer d'un vrai dynamiteur en sortie de banc pour les playoffs ou le play-in.

