Marc Gasol enfin relancé à la place de Drummond, pourquoi ça change tout pour les Lakers

Andre Drummond est un arnaqueur. Avec un butin de 109 millions amassés depuis ses débuts. Un magouilleur des chiffres. Cela fait des années qu’il fait croire qu’il dispose d’un certain potentiel ou même d’un certain talent pour le basketball en compilant les points et les rebonds. Les Los Angeles Lakers sont les derniers à être tombés dans le panneau. Ils ont signé le pivot en pensant qu’il aiderait la franchise à se maintenir. Quelle erreur. Et tout ça pendant qu’un Marc Gasol en préretraite se morfondait sur le banc.

Mais même à 36 ans et avec encore de l’alcool dans le sang qui remonte à la célébration du sacre des Toronto Raptors, le vétéran espagnol reste plus précieux et plus intéressant que Drummond. Ce que Frank Vogel refusait de voir jusqu’à cette nuit. Et encore, comme l’écrivait si bien un membre du forum Reddit « les Dieux du basket ont sauvé les Lakers en forçant le coach à faire jouer Gasol. »

Marc Gasol sur Nikola Jokic, c'est beaucoup mieux

En réalité, si une intervention divine s’en est mêlée, c’est surtout pour qu’Andre Drummond se retrouve avec des fautes. Ce qui, d’une certaine manière, n’est pas forcément un miracle puisque l’intérieur ne sait pas défendre. Du coup, il a été limité à 22 minutes pour 4 points, 3 balles perdues et 5 fautes. De quoi enfin relancer Marc Gasol, scotché sur le banc tout au long de la rencontre précédente.

Et devant un Nikola Jokic puissant (32 points), l’ancienne star des Memphis Grizzlies a pu aller au charbon pour prouver sa valeur. 17 minutes, 10 points, 7 rebonds et un différentiel de +17 ! +17 ! Les champions en titre ont gagné le match avec Gasol. Ils ont décroché cette victoire très précieuse en le lançant enfin sur le terrain.

Est-ce qu’il est carbonisé ? Oui. Mais est-ce qu’il peut encore dépanner en playoffs ? Oui également. Encore plus lors des duels contre les Denver Nuggets, le Utah Jazz ou les Philadelphie Sixers en cas de finales contre la franchise de Pennsylvanie. Surtout, chaque minute que Drummond ne passera pas sur le terrain sera une minute de gagnée pour les Angelenos. Pourvu que ce match serve de déclic à Vogel.

