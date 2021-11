Marc Gasol, un dernier petit challenge pour la route

L’attrait du basket est encore trop grand pour Marc Gasol. Un temps pressenti pour prendre sa retraite, l’ancien multiple All-Star va finalement poursuivre l’aventure dans son pays natal. Dans son propre club. Celui qu’il a fondé en 2014, à Gérone, en Catalogne. Le joueur de 36 ans a donc annoncé son intention de jouer en deuxième division espagnole jusqu’à la fin de la saison. Avant de décider s’il comptait oui ou non se retirer des parquets pour de bon.

Il avait déjà participé aux Jeux Olympiques avec l’Espagne l’été dernier, dans la foulée d’une saison délicate avec les Los Angeles Lakers. Moins bien physiquement, il compilait 5 points et un peu plus de 4 rebonds en passant la majorité du temps sur le banc, parfois derrière Andre Drummond dans la rotation.

Marc Gasol reste une légende de la Roja et des Memphis Grizzlies, franchise où il a passé 11 saisons en disputant même une finale de Conférence. Il tourne à plus de 14 points et 7 rebonds en carrière, pour trois sélections All-Star et un trophée de DPOY.

Marc Gasol libéré par Memphis, le « Big Burrito » rentre en Espagne