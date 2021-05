Marcus Smart a été expulsé et personne ne comprend pourquoi

Marcus Smart peut parfois avoir du vice. Il est par exemple toujours le premier pour se jeter en arrière et exagérer au moindre contact. Ce qui lui a valu déjà plusieurs avertissements. C’est aussi un spécialiste des petits coups en douce. Les arbitres le savent et sa réputation lui a peut-être joué des tours hier soir.

En effet, le meneur des Boston Celtics a été éjecté pour ce geste jugé « antisportif » par les hommes au sifflet. On voit qu’il percute les parties intimes de Jusuf Nurkic avec son bras. Mais ça n’a pas l’air d’être forcément volontaire.

Marcus Smart got ejected late after this play on Nurkic 👀 pic.twitter.com/bSWpbwu0Db

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 3, 2021