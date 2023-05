Marcus Smart a encore remporté le NBA Hustle Award

En cette période de l'année, la NBA continue de distribuer les récompenses individuelles. Et pour la première fois de l'histoire de la Ligue, le vainqueur du NBA Hustle Award réalise un back-to-back : l'arrière des Boston Celtics Marcus Smart.

Créée en 2017, cette distinction individuelle a déjà été remportée trois fois par le natif de Flower Mound ! Pour rappel, ce trophée, remis pour mettre en lumière la combativité des joueurs, se repose uniquement sur des statistiques officielles.

On pense notamment aux passes déviées, aux ballons récupérés, aux fautes offensives provoquées, aux écrans posés ou encore aux tirs contestés. Pour prétendre à cette récompense, il faut également un temps de jeu supérieur à 24 minutes par match, avec au moins 58 rencontres disputées sur une saison.

Et dans cette catégorie, Smart a donc devancé dans l'ordre : Draymond Green (Golden State Warriors), Aaron Nesmith (Indiana Pacers), Mitchell Robinson (New York Knicks) et Herb Jones (New Orleans Pelicans).

Considéré comme l'un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, Marcus Smart, avec son rôle essentiel aux Celtics, n'a clairement pas volé ce trophée. Avant de viser une bague dans les prochaines semaines ?

