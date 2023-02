Bam Adebayo explique pourquoi il aurait dû être DPOY à la place de Gobert et Smart

Taylor Rooks est excellente en interview dans le sens où la journaliste parvient souvent à pousser les athlètes en face d’elle à sortir des punchlines ou des affirmations tranchées. Comme Bam Adebayo récemment. Le pivot du Miami Heat a donné son ressenti sur la hiérarchie parmi les meilleurs défenseurs en NBA et il se place tout en haut.

« Je peux défendre les postes un à cinq. On n’est pas nombreux à pouvoir le faire dans la ligue. Draymond [Green], Giannis [Antetokounmpo], moi. Qui d’autre ? Rudy [Gobert] ne peut pas le faire. J’ai l’impression que [pour être DPOY], il faut que les qualités défensives puissent se retranscrire en playoffs. J’ai le sentiment que ce n’est pas le cas pour Rudy. Marcus [Smart] peut défendre de un à quatre », confie donc Adebayo en répondant notamment à la question pourquoi il se sent comme le DPOY.

Il se serait donc attribué les trois derniers trophées. L’argumentaire choisi est intéressant et crédible mais ce n’est peut-être pas toujours aussi simple. Être le plus polyvalent ne signifie pas toujours être le meilleur. Scottie Pippen, un énorme talent et l’un des basketteurs les plus complets de l’Histoire, était-il plus fort que Michael Jordan ? Non. C’est juste un exemple pour montrer que maîtriser énormément d’aspects du jeu, là dans le domaine défensif, ne correspond pas toujours à être la référence en la matière.

Les limites des arguments de Bam Adebayo

Pendant des années, personne n’a protégé le cercle comme Rudy Gobert par exemple. Est-ce qu’il était et est un meilleur défenseur que Bam Adebayo ? Il y a débat. Le joueur du Heat a très clairement des raisons de penser qu’il a au moins autant d’impact. En revanche, même le fait de penser que Gobert est moins bon défensivement en playoffs est un point parfois mal compris. Le vrai problème, c’est qu’il punit difficilement les cinq adverses « small ball. » Mais c’est vrai que son Rating défensif était beaucoup plus élevé (en termes de points encaissés sur 100 possessions) en playoffs qu’en saison régulière lors des trois saisons où il a été nommé DPOY.

Après, ça reste un trophée qui récompense la saison régulière. Tout comme le MVP. Si un joueur claque des matches complètements fous d’octobre à avril année après année avant de se planter au premier tour, il aura quand même ses chances d’être élu meilleur joueur de la saison. Les playoffs n’ont a priori rien à voir là-dedans, même si la frustration est compréhensible. Adebayo aurait mérité d’être récompensé au moins une fois et il sera de toute façon encore candidat pendant un moment.

Bam Adebayo pense qu’il aurait dû être DPOY à deux reprises, vraiment ?