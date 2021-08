Marcus Smart est indéboulonnable, Boston le prolonge pour 4 ans

La rumeur le disait sur le départ. On entendait ici et là que Brad Stevens, devenu président des Boston Celtics, était "frustré par son irrégularité". Marcus Smart a retweeté les posts à ce sujet lundi, juste après avoir signé son nouveau contrat. Pour 4 ans et 77 millions de dollars, Smart reste à Bean Town pour continuer l'aventure démarrée il y a 7 ans.

Marcus Smart n'a pas toujours fait l'unanimité, mais il incarne incontestablement les Celtics sous Brad Stevens. Avec son fighting spirit et les progrès de son jeu d'attaque, l'arrière de 27 ans est devenu un incontournable à Boston. La saison dernière, malgré les difficultés de son équipe, Smart a enregistré ses meilleures statistiques en carrière au scoring (13.1 points par match), à la passe (5.7) et au contre (0.9).

Le voilà sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2025-2026, avec un trade kicker au cas où les Celtics décideraient de le transférer.

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

+

☘️☘️☘️☘️ — marcus smart (@smart_MS3) August 16, 2021

Marcus Smart, une bonne pioche de la Draft 2014

Depuis qu'il est à Boston, l'ancien meneur d'Oklahoma State a joué 449 matches et été retenu deux fois dans le meilleur cinq défensif de la saison en 2019 et 2020. Il est finalement l'une des satisfactions de cette Draft 2014 à la base très attendue. Les Celtics l'avaient sélectionné en 6e position, après Andrew Wiggins, Jabari Parker, Joel Embiid, Aaron Gordon et Dante Exum, mais devant Julius Randle et, évidemment, le 2e tour devenu MVP : Nikola Jokic.

On vous avait raconté l'histoire de la jeunesse très difficile de Marcus Smart dans un portrait qu'il est toujours bon de lire aujourd'hui.

Marcus Smart : La mort dans la peau