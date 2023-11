Marcus Smart a vraiment mal vécu le début de saison…

Marcus Smart a connu un changement majeur cet été. A la surprise générale, le meneur a ainsi été tradé par les Boston Celtics aux Memphis Grizzlies. Un véritable déchirement pour le joueur de 29 ans, qui ne s'attendait pas à une telle décision.

Pour ne rien arranger, les Grizzlies connaissent un début de saison épouvantable. Sans Ja Morant, suspendu, la franchise du Tennessee occupe la 15ème place à l'Ouest avec un bilan de 2 victoires pour 9 défaites.

Dans le même temps, les Celtics sont à la première position à l'Est, avec 9 victoires pour 2 défaites. Une situation difficile à vivre pour Smart.

"C'est difficile, surtout quand on n'a pas l'habitude de perdre et avec cette équipe. L'année dernière, ils étaient les numéros 2 à l'Ouest et avaient donc l'habitude de gagner. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matches.

Il s'agit donc de comprendre qu'il n'y a pas de mal à perdre et que l'on peut toujours s'amuser et être heureux. Les choses vont ensuite s'arranger. Pour cette équipe, c'est énorme d'être capable de s'amuser et de jouer même quand les choses ne vont pas bien.

Lorsque nous avons le bon état d'esprit, les choses commencent à bien se passer", a calmé Marcus Smart pour Sportskeeda.

Avec son expérience, Marcus Smart doit justement être en mesure de sonner la révolte. L'objectif ? Limiter les dégâts en attendant le retour de Morant...

