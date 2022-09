Coupe du Monde : Marine Johannes forfait de dernière minute

Pas de Sandrine Gruda, pas d'Olivia Epoupa et maintenant pas de Marine Johannes. C'est sans la plupart de ses cadres que l'équipe de France de basket s'apprête à disputer la Coupe du Monde en Australie, qui débute jeudi, avec justement un affrontement contre le pays hôte, l'un des favoris de la compétition. Le dernière forfait en date est donc celui de l'arrière de 27 ans, touché à la cuisse, comme l'annonce Amaury Perdriau de l'Equipe.

Marine Johannès (cuisse) forfait pour le Mondial... cette poisse pour l'équipe de France est terrible. — Amaury Perdriau (@AmauryPerdriau) September 20, 2022

Un nouveau pépin physique pour les Bleues. Marine Johannes a ressenti des douleurs lors du match d'entraînement contre le Team USA et elle souffrirait donc d'une lésion musculaire. Elle est remplacée dans le groupe par la joueuse de Montpellier Mamignan Touré.

Marine Johannes enchante New York en playoffs avec une passe venue d’ailleurs

Johannes sortait d'un bon passage avec le New York Liberty (10 points de moyenne en saison régulière) et on avait hâte de la revoir à l'œuvre sous la tunique tricolore. Les femmes du sélectionneur Jean-Aimé Toupane ont encore des arguments à faire valoir avec notamment les jeunes Iliana Rupert (21 ans), fraîchement sacrée championne WNBA, et Gabby Williams (26 ans).

La France est dans le groupe B avec l'Australie, le Japon, la Serbie, le Canada et le Mali. Premier match jeudi à 12h30, heure de Paris.