Marine Johannès et New York ont réussi leur entrée en matière en playoffs en battant les championnes en titre de Chicago. La Française a réussi une action qui donne le tournis.

Marine Johannès a marqué le premier match des playoffs de son empreinte cette nuit. L'internationale française a contribué à la victoire surprise (98-91) du New York Liberty sur le parquet du Chicago Sky, non seulement en apportant 8 points, 7 passes et 2 interceptions en sortie de banc, mais aussi grâce à des actions tout bonnement exceptionnelles.

Sa passe aveugle pour Natasha Howard au début d'un run final de 13-0 pour son équipe fait déjà le tour des réseaux sociaux et c'est amplement mérité. On a beau être habitué à ces séquences que seule la joueuse de l'ASVEL semble capable de tenter en WNBA, ça n'en reste pas moins un régal pour les yeux.

This Marine Johannès pass is otherworldly. pic.twitter.com/948bklctqw — Myles (@MylesEhrlich) August 18, 2022

"Je me tenais prête, même si je ne savais pas qu'elle allait me passer la balle. Ce qu'elle a fait, c'était une passe à la Sue Bird", a salué Natasha Howard après la rencontre pour un compliment forcément flatteur quand on sait le de degré de révérence qu'ont toutes les joueuses américaines pour Bird.

L'ancienne de Mondeville et de Bourges s'était aussi autorisée un peu plus tôt dans le match une action à 4 points après une faute subie sur un shoot extérieur victorieux.

New York mène 1 à 0 contre Chicago et sera qualifié pour la suite des playoffs en cas de nouveau succès contre les championnes en titre dans 48 heures.

Marine Johannès lâche une passe magique contre Chicago