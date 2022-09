Markelle Fultz est maudit, les plans d’Orlando sont contrariés

Quel début de carrière compliqué pour Markelle Fultz... On pensait que le meneur du Magic allait pouvoir reprendre quelques couleurs et sa marche en avant cette saison, après avoir à nouveau passé une année quasiment blanche en raison d'une blessure. Malheureusement, l'ancien n°1 de Draft s'est à nouveau blessé sérieusement, cette fois au gros orteil du pied gauche. Orlando annonce une fracture pour son joueur et une incertitude totale sur la durée de son indisponibilité.

Markelle Fultz ne se fera pas opérer pour le moment, mais sa convalescence pourrait être longue. Le Magic n'est pas dans l'optique de faire des résultats dès cette saison, mais il est évident que les Floridiens aimeraient développer un noyau dur pour le moyen terme. Avec Jonathan Isaac déjà blessé la majeure partie du temps depuis son arrivée en NBA, avoir un joueur du talent de Fultz à nouveau indisponible est un coup dur.

Quand on y pense, Fultz est l'un des joueurs les plus fragiles et malchanceux de la ligue. Il y avait déjà eu son souci à l'épaule qui lui avait fait perdre sa mécanique de tir et créé des incompréhensions avec les Sixers en début de carrière. Puis les blessures, qui lui font afficher un bilan de matches joués famélique depuis son arrivée en NBA.

2017-2018 : 14 matches

2018-2019 : 19 matches

2019-2020 : 72 matches

2020-2021 : 8 matches

2021-2022 : 18 matches

Markelle Fultz a disputé 131 matches depuis qu'il joue en NBA. Lors de sa seule saison pleine, l'ex-universitaire de Washington a été très prometteur. On a vraiment hâte pour lui qu'il soit épargné par les pépins et puisse exprimer pleinement son talent.

