Markelle Fultz annonce ses ambitions (surréalistes) pour le Magic

Markelle Fultz voit le Orlando Magic faire une très belle saison à l'Est. Au point d'imaginer son équipe avec l'avantage du terrain en PO.

Le Orlando Magic a peut-être fini sa reconstruction en draftant Paolo Banchero en première position lors de la dernière draft. La franchise floridienne dispose désormais d'un vivier de jeunes talents vraiment conséquent et peut commencer à faire preuve d'un peu plus d'ambitions pour les saisons à venir. Markelle Fultz, l'un des joueurs en question, voit de suite beaucoup plus haut. C'est avec un tweet qu'il a annoncé la couleur pour son équipe.

4th seed — Markelle Fultz (@MarkelleF) August 19, 2022

Le Magic quatrième ? Ce serait une sacrée surprise. Orlando n'a gagné que 22 matches l'an passé et il faudrait un miracle pour se hisser aussi vite dans le top-4 d'une Conférence qui comprend quand même les Milwaukee Bucks, les Boston Celtics, le Miami Heat ou encore les Philadelphia Sixers. Markelle Fultz est ambitieux mais irréaliste. La progression des jeunes et l'arrivée de Banchero ne suffiront pas à faire autant la différence. Il est même peu probable que les Floridiens disputent les playoffs. Alors pour l'avantage du terrain, il va falloir attendre encore un petit peu.

Top-15 : Quelle franchise possède les meilleurs jeunes joueurs ?