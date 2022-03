Quatre mois après, Markieff Morris est finalement revenu

Ça aurait pu tellement mal tourner. Dans un sens comme dans l’autre. Le 8 novembre dernier, Markieff Morris et Nikola Jokic ont rivalisé de bêtise. Le premier en percutant le second brusquement le second, en traître, une faute susceptible de faire de gros dégâts. Le Serbe, solide, a évité la blessure. Mais il s’est fait justice lui-même en poussant ensuite son agresseur dans le dos. Les conséquences auraient pu être terribles. Victime du coup du lapin, Morris a manqué quatre mois de compétition.

On se demandait si on allait finir par le revoir sur un parquet. C’est finalement hier soir qu’il a enfin fait son retour à la compétition, à l’occasion du duel entre le Miami Heat et les Minnesota Timberwolves. Markieff Morris a terminé la rencontre avec 6 points et 4 rebonds en 17 minutes. Une performance encourageante avec 4 mois et 58 matches d’absence.

Mais le plus important, c’est surtout qu’il soit remis sur pied. Cela faisait un moment que le vétéran s’entraînait avec ses coéquipiers. Il a fallu obtenir le feu vert auprès de la ligue pour revenir pour de bon sur les terrains. Espérons désormais que cet épisode stupide reste derrière eux et qu’il ne laisse pas plus de traces.

CQFR : Klay Thompson retrouve la flamme, Josh Hart somptueux