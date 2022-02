Marques Johnson dunke à 66 ans et se moque de Cole Anthony

Chaque année, le quintuple All-Star Marques Johnson célèbre son anniversaire en se filmant en train de dunker. Cette année, celle de ses 66 ans, l'ancienne star des Milwaukee Bucks a en plus voulu rendre hommage à sa mère décédée quelques jours plus tôt. Avec son aide spirituelle, Johnson y est à nouveau parvenu, repoussant les limites de l'âge, même si l'explosivité n'est évidemment plus celle de ses 25 ans.

Au passage, celui qui a passé 7 ans à Milwaukee et y est toujours consultant à la télévision pour les matches des Bucks, a envoyé une pique à Cole Anthony et son dunk en Timberlands lors du Slam Dunk Contest du All-Star Game 2022.

"J'aurais bien mis ces chaussures-là pour dunker, mais je n'avais pas envie de manquer de respect à New York (dont Cole Anthony est originaire, NDLR) comme ça..."

NBA legend Marques Johnson still dunking at 66 years old 😎 (via @olskool888)pic.twitter.com/r87G3KgyFg — Overtime (@overtime) February 21, 2022

Les réactions mitigées des joueurs NBA au Slam Dunk Contes