Les réactions mitigées des joueurs NBA au Slam Dunk Contest…

Le concours de dunks du All-Star Game est en chute perpétuel depuis quelques années, à l'exception d'un affrontement majestueux entre Aaron Gordon et Zach LaVine (et quelques autres exceptions). Mais à part ça, on touche un peu plus le fond édition après édition. Celle de la nuit dernière était quand même particulièrement catastrophique. D'ailleurs, Donovan Mitchell accusait Gordon et LaVine de nous avoir trop gâté.

Man @ZachLaVine and @Double0AG yall messed it up for the rest of us 😂😂 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) February 20, 2022

Une manière de faire comprendre que lui aussi, comme la plupart d'entre nous, se faisait chier devant le concours. Ses pairs pensaient plutôt la même chose. Du coup, certains demandaient à voir Ja Morant.

Zac lavine, ja morant, Derrick jones, Aaron Gordon and Jalen Green. Next year dunk contest quit playin. — Michael Carter-Willi (@mcarterwilliams) February 20, 2022

Say lil homie @JaMorant we need to see you next in the dunk contest!!! Just saying… give the people what the want! Carry on… — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) February 20, 2022

En l'absence du meneur des Memphis Grizzlies et d'autres athlètes plus "cotés" que les valeureux Cole Anthony, Juan Toscano-Anderson et Jalen Green, c'est Obi Toppin qui a raflé la mise. Même si les anciens comme Paul Pierce ou Vernon Maxwell se sentaient capable de gagner vu le niveau de la prestation.

I’m entering the dunk contest next year. — Vernon Maxwell (@VernonMaxwell11) February 20, 2022

I could’ve won the dunk contest tonight 😂 — Paul Pierce (@paulpierce34) February 20, 2022

Même Kevin Durant aurait peut-être pu l'emporter...

Me after a basic one hand https://t.co/opMBMsMWaI pic.twitter.com/5zYuMFh3B2 — Kevin Durant (@KDTrey5) February 20, 2022

Il va falloir penser à faire quelque chose pour le concours de l'an prochain.

Obi Toppin remporte un Dunk Contest chiant comme la pluie