Obi Toppin remporte un Dunk Contest chiant comme la pluie

Lorsque le nom des participants au Slam Dunk Contest ne fait pas rêver, il y a toujours la possibilité que l'événement soit sauvé par des gestes, des mises en scène ou des duels qui relèvent le tout. L'édition 2022 a malheureusement été aussi plan-plan qu'on pouvait le penser... mais en dix fois pire.

On retiendra qu'Obi Toppin, le sophomore des New York Knicks, a remporté ce Dunk Contest après fini deuxième l'an dernier, mais il n'a pas eu à déployer des trésors d'inventivité ou de technicité pour y parvenir. En face, Juan Toscano-Anderson, son dauphin, n'a même pas pu compléter son deuxième dunk en finale.

Un peu avant, Jalen Green avait dû s'y reprendre à 9 fois pour réussir un dunk au 1er tour, juste après avoir interloqué en mettant en avant son NFT sur une chaîne portée autour du cou... Cole Anthony a eu lui aussi droit à son moment embarrassant, puisque le meneur d'Orlando n'a pas complété son deuxième dunk (il avait impliqué son père Greg sur le premier) et s'est même fait mal à la main, ce qui ravira à n'en pas douter le staff d'Orlando...

Josh Christopher just handed Jalen Green an NFT of his own dunk highlight to wear as a chain. pic.twitter.com/10zkG0far2 — Salman Ali (@SalmanAliNBA) February 20, 2022

Cole Anthony might of hurt his thumb on this attempt pic.twitter.com/nArmBI1SHx — Alex (@dbs408) February 20, 2022

Un peu de sérieux et un joli rider ont donc permis à Obi Toppin de repartir avec le titre, mais on ne peut s'empêcher de penser que ce Slam Dunk Contest 2022 moribond marque peut-être pour de bon la fin d'un modèle qui a vécu. Tant que des superstars ne se prêteront plus à l'exercice, la NBA doit très sérieusement envisager de changer de format. Elle l'a bien fait pour d'autres animations autour du All-Star Game. Même si celle-ci est sans doute la plus emblématique, la laisser dépérir n'est pas possible plus longtemps.

Au terme d’un Slam Dunk Contest particulièrement ennuyant, Obi Toppin a prouvé qu’il n’avait pas volé sa place en finale l’an dernier, en s’imposant sans trembler, avec notamment un superbe rider avec la planche en dernier dunk. Voici l’intégralité de sa prestation: pic.twitter.com/7o4vtXL9V2 — New York Knicks France (25-34) (@NY_Knicks_Fr) February 20, 2022

