Marvin Bagley, enfin la paix et une carrière qui décolle ?

Les 20 points, 11 rebonds et 2 interceptions de Marvin Bagley sont relativement passés inaperçus jeudi soir. Logique puisque Saddiq Bey a imité les superstars de la ligue en y allant lui aussi de son petit match à 50 unités (51 précisément). Mais pourtant, la performance de Bagley est elle aussi importante et significative.

Elle s’inscrit dans la lignée des dernières prestations du jeune intérieur de 23 ans. Il brille depuis son transfert aux Detroit Pistons, avec par exemple 16 points de moyenne sur les 9 matches qui ont suivi le All-Star Weekend.

Marvin Bagley revit depuis son arrivée dans le Michigan. Cela faisait un moment qu’il voulait quitter les Sacramento Kings, où il avait été drafté en 2018. Deuxième choix à l’époque, il devait jongler avec la pression liée au fait que la franchise avait préféré le choisir lui plutôt que Luka Doncic.

Du coup, malgré des statistiques plus que correctes (13 points et 7 rebonds de moyenne à Sacramento), il ne s’est jamais vraiment imposé aux Kings. Les Pistons n’ont cédé qu’un second tour de draft pour mettre la main dessus. Et ils ont probablement fait une bonne affaire.

