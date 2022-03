Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Magic : 134-120

Le pire semble évité, mais la fin de saison de Stephen Curry est en péril

La NBA n'avait mis au programme qu'un seul match cette nuit, celui entre deux des plus gros cancres de la ligue : Orlando et Detroit. Les Pistons sont intéressants dans cette fin de saison et jouent de manière décomplexée, sans trop compromettre leurs chances de décrocher le 1st pick à la Draft. Ils l'ont confirmé sur le parquet du Magic, malgré l'absence de Cade Cunningham, forfait de dernière minute.

Un homme a accaparé la lumière : Saddiq Bey. L'ailier sophomore de Detroit a fait péter les compteurs et son record personnel avec 51 points, 9 rebonds, 4 passes, 3 interceptions et un rôle prépondérant dans la victoire. Son shoot extérieur (10/14) a fait très mal au Magic

5️⃣1️⃣ POINTS x 🔟 3PM@SaddiqBey started off the night HOT, going off for 21 points in the first-quarter alone. He went on to set a career-high in points & 3PM with 51 points and 10 3PM. #Pistons WIN

51 PTS | 9 REB | 4 AST | 3 STL | 10 3PM pic.twitter.com/dLOjeVFRNv

— NBA (@NBA) March 18, 2022