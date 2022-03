Le pire semble évité, mais la fin de saison de Stephen Curry est en péril

On attendait le verdict de l'IRM passée par Stephen Curry après sa blessure suite à un plongeon de Marcus Smart au niveau de son pied gauche. Selon Shams Charania de The Athletic, le meneur des Golden State Warriors a évité une fracture ou un problème majeur qui l'aurait éloigné jusqu'à la fin de la saison.

En revanche, Curry souffre quand même d'une entorse ligamentaire et, pour reprendre les termes utilisés par Charania, sera "absent pour une durée indéterminée". C'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Golden State, à la lutte avec Memphis pour la 2e place de la Conférence Ouest.

A a priori, le double MVP reviendra tout de même avant la fin de la saison régulière ou a minima pour les playoffs, mais on attend davantage de précisions dans les heures à venir. Selon Adrian Wojnarowski d'ESPN, l'optimisme est de mise pour un comeback mi-avril pour le début de la post-saison, mais la star californienne devra tout de même consulter un spécialiste prochainement.

Les Warriors venaient juste de récupérer Draymond Green et doivent déjà composer sans leur trio historique, séparé par ce pépin survenu au mauvais moment pour Stephen Curry.

