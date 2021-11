Marvin Bagley, une nouvelle polémique avec les Kings ?

Entre Marvin Bagley et les Sacramento Kings, la situation ne s'arrange pas. On a l'impression d'ailleurs de répéter, encore et encore, cette phrase. Soucieux de quitter la franchise californienne, l'intérieur a été écarté de la rotation de Luke Walton depuis le début de la saison.

Et sur le parquet, le talent de 22 ans ne montre pas une grosse envie de récupérer du temps de jeu. Lors de sa seule apparition, le natif de Tempe n'a ainsi quasiment rien proposé en 10 minutes face au Utah Jazz (101-110) le 23 octobre dernier.

Pire encore, le #2 pick de la Draft NBA 2018 aurait refusé d'entrer en jeu ! Contre les Phoenix Suns (104-109) mardi, il n'a pas souhaité jouer alors que son coach voulait le lancer en seconde période, selon le journaliste Sean Cunningham.

De son côté, Walton n'a pas vraiment eu l'envie de s'exprimer à ce sujet...

"Marvin et moi, nous sommes constamment en communication. Lui et tous les autres le savent, nous avons besoin de tout le monde cette année. Et tout le monde doit ainsi être prêt... Tout ce qui se passe au sein de notre groupe, c'est entre notre groupe.

En attendant, sur les images disponibles, Marvin Bagley semble bien refuser de faire son entrée en jeu. Un vrai problème pour les Kings, avec une valeur sur le marché en chute libre pour lui... Pourtant, un trade s'impose probablement comme la meilleure solution.

Multiple sources told me that Marvin Bagley III refused to check into Sunday's game. When Luke Walton called upon him in the second half vs. the Suns.

I didn't report it, wanting to first talk to the Kings coach.

Walton said he & Marvin are in communication and has to be ready pic.twitter.com/m3E6JxaeVk

— Sean Cunningham (@SeanCunningham) November 11, 2021