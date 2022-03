Matt Barnes a cassé une fenêtre dans l’avion des Clippers à cause d’un jeu de cartes…

Les jeux de cartes entre joueurs NBA sont toujours très intenses et les mises montent aussi rapidement que les nerfs. Invité du podcast The Old Man and the Three de JJ Redick, Matt Barnes est revenu sur un incident survenu lorsqu'il portait le maillot des Los Angeles Clippers en même temps que son hôte.

Ce qui fait le côté incongru de l'anecdote : le fait que la scène se soit déroulée dans un avion...

Matt Barnes : "Les jeux de cartes étaient sauvages dans notre équipe". JJ Redick : "Je me souviens quand tu as failli dépressuriser notre avion à 10 km d'altitude". Matt Barnes : "J'ai foutu un coup de poing dans cette putain de fenêtre. J'ai encore une cicatrice. Heureusement qu'il y avait du double-vitrage. J'ai cassé la première vitre et c'est une bonne chose qu'il y en ait eu une autre derrière. J'ai perdu un coup incroyable qui valait bien 15 000 ou 20 000 dollars. Le mec avait dû tricher d'ailleurs. JJ était à la même table, probablement en train de récupérer une partie de l'argent que je venais de perdre. Au moment où j'ai perdu, je me suis énervé. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Quand je m'en suis aperçu, je me suis dit : bon sang, tu viens de casser une fenêtre dans un avion. Imagine si ça avait traversé..."

Certains joueurs ne plaisantent pas avec les jeux de cartes et les dettes contractées. Tony Allen avait couché son coéquipier aux Grizzlies OJ Mayo pour un impayé...

Pourquoi Kobe était un plus grand leader que LeBron : le superbe récit de Matt Barnes