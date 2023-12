Incroyable mais vrai : le Thunder a battu Dallas après avoir pourtant subi le run le plus violent de l'histoire moderne en NBA cette nuit. OKC menait de 24 points dans le 4e quart-temps lorsque les Mavs ont passé un... 30-0 (!!!) pour virer en tête avec un peu plus de 4 minutes à jouer. Les paniers se sont enchainés et la bande à Shai Gilgeous-Alexander a encaissé sans pouvoir réagir, pour ce qui est le plus gros run en NBA depuis un 29-° des Cavs contre les Bucks en décembre 2009. Depuis le début du play-by-play, aucun run aussi long d'une équipe sans prendre le moindre paniers n'avait vu le jour, celui-ci ayant démarré à 11 minutes et 9 secondes de la fin, pour s'achever à 4 minutes du terme.

Le plus fou est sans doute que malgré ça, Dallas n'a pas gagné. Luka Doncic (36 pts, 18 asts, 15 rbds), de retour après avoir accueilli son premier enfant, et les siens n'ont pas réussi à finir le job. Emmenés par Jalen Williams (23 pts), auteur du panier décisif à 40 secondes de la fin, les joueurs de Mark Daigneault ont repris leurs esprits pour finir sur un 8-0 et remporter cette partie.

The Mavs just went on a 30-0 run to take the lead in Dallas 😱 Thunder-Mavericks | Live on the NBA App

📲: https://t.co/yLKLHQXVnp pic.twitter.com/WgcAKmEaW9 — NBA (@NBA) December 3, 2023

CQFR : Paul George braque les Warriors, Gobert rayonne