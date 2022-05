Warriors @ Mavs : 109-119

Golden State Warriors - Dallas Mavericks : 3-1

Les Mavs sont toujours en vie en dépit de stats pas en leur faveur et d'interruptions liés à... la pluie. Dallas a remporté le game 5 de la finale de la Conférence Ouest cette nuit, en dominant les Warriors qui espéraient s'offrir quelques jours de repos supplémentaires avant de probables Finales NBA.

Les Texans avaient vraiment envie de récompenser leurs fans avec une victoire marquante et la prolongation de cette série. Ils ont fait ce qu'il fallait et dominé cette partie de la tête et des épaules, comptant jusqu'à 29 points d'avance dans le troisième quart-temps avant de baisser de pied un peu dangereusement. Luka Doncic a mené le bal, comme depuis le début de la série, avec 30 points, 14 rebonds et 9 passes.

Luka sprinkled his magic all over the game dropping a 30 point double-double and dishing out 9 dimes on his way to the Game 4 W. pic.twitter.com/RM8JMfAQm1 — NBA (@NBA) May 25, 2022

Ses camarades ont enfin mis dedans, notamment à 3 points, avec des perfs plus convaincantes de Dorian Finney-Smith (23 pts), Reggie Bullock (18 pts) ou Maxi Kleber (13 pts), tous muets lors des derniers matches. Les Mavs ont inscrit 20 paniers à 3 points et c'est évidemment une énorme différence avec le game 3.

The @dallasmavs were locked in from deep, knocking down 20 3-pointers in Game 4 #MFFL pic.twitter.com/7Ksd3poe9X — NBA (@NBA) May 25, 2022

Golden State n'était pas dans le coup et a manqué de mordant, Stephen Curry étant le seul à atteindre la barre des 20 points. On imagine qu'il y aura plus d'entrain pour boucler cette série dans le game 5 à domicile. Jamais une équipe n'a perdu une série de playoffs après avoir mené 3 à 0. Aussi talentueux soit Luka Doncic, on doute que les Warriors soient les premiers à subir cet affront.

On notera que la rencontre a mis plus d'un quart d'heure à reprendre en deuxième mi-temps à cause d'une fuite dans le toit de la salle, ce qui n'arrivera probablement pas au Chase Center. Ou alors il faudra demander des comptes aux architectes et aux ouvriers qui ont bossé dessus il n'y a pas si longtemps...

