Maxi Kleber reste à Dallas et signe un joli contrat

Maxi Kleber a choisi de ne pas participer à l'Eurobasket 2022 avec l'Allemagne et on comprend mieux pourquoi. Selon Shams Charania de The Athletic, 'intérieur des Dallas Mavericks vient de signer un contrat de 3 ans et 33 millions de dollars avec la franchise texane, alors qu'il ne lui restait plus qu'un an avant de devenir free agent. Le risque de se blesser et de passer à côté du plus gros deal de sa carrière était trop important, même avec la perspective de jouer la compétition à domicile.

Si le montant du contrat peut paraître élevé, les deux parties peuvent se frotter les mains. Dans son rôle d'énergizer combatif et capable d'artiller à trois points, Maxi Kleber est extrêmement précieux chez les Mavs dans le secteur intérieur. Dallas espérera évidemment que Kleber soit un peu moins touché par les blessures pour pouvoir aider l'équipe à atteindre ses objectifs très élevés la saison prochaine.

Maxi Kleber s'entend très bien avec Luka Doncic, qui est l'un de ses meilleurs amis dans le groupe coaché par Jason Kidd. La saison dernière, l'Allemand de 30 ans tournait à 7 points et 5.9 rebonds de moyenne en 24 minutes de jeu. Sur la campagne de playoffs jusqu'en finale de Conférence, il avait réussi de belles prestations, en shootant notamment à 43% à 3 points sur ses 18 apparitions lors de la post-saison.

Dallas Mavericks forward Maxi Kleber is finalizing a three-year, $33 million contract extension, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kleber was entering the final year of his deal, now under contract through 2025-26. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 8, 2022

Le panier fou de Luka Doncic contre les Bleus sous tous les angles